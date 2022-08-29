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Son dakika haberi: BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ YERİNDEKİ PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

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Son dakika haberi: BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ YERİNDEKİ PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Son dakika haberler... BÜYÜKÇEKMECE'de sanayi sitesinde kimyasal ürünlerin üretildiği iş yerinde kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE'de sanayi sitesinde kimyasal ürünlerin üretildiği iş yerinde kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangının hemen ardından meydana gelen patlamada alevler iki araca sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Beykent Sanayi Sitesi'ndeki kimyasal ürünlerin üretildiği iş yerinde meydana geldi. 4 işçi içeride kaynak çalışması yaparken yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevlerden sonra işçiler, kendilerini dışarı attı. Ardından patlama meydana geldi. Yükselen alevler iş yerinin önünde park halindeki otomobil ve kamyonete sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bazı itfaiye erleri müdahale sırasında yoğun dumandan etkilendi.

"DIŞARI ÇIKTIKLARI SIRADA PATLAMA OLUYOR"

Sanayi sitesinde esnaf olan Gürsel Akyüz, "Bildiğim kadarıyla içeride ustalar çalışırken bir parlama olmuş. Yangın tüpüyle müdahale etmek için dışarı çıktıkları sırada patlama oluyor. Yaralı yok, alevler araçlara sıçradı" diye konuştu.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama sırasında çevredekilerin kaçışma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan, alevlerin yükselmesinin ardından iş yerinde meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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