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Büyükçekmece'de iş makinesi kazası: Kadın hayatını kaybetti

21 Kasım 2023 16:08 , Son Güncelleme: 16:10 Güncel Haberler Abone Ol

Büyükçekmece'de geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Ekinoba Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde yapılan kaldırım çalışması sırasında S.G'ye (72) kepçe çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi, kepçe operatörü ise polis tarafından gözaltına alındı.