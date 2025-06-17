Büyükçekmece'de İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan Müteahhit Hayatını Kaybetti
Büyükçekmece'de inşaatta su tahliye etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan 50 yaşındaki müteahhit Reşat Mengukan hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Büyükçekmece'de inşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit yaşamını yitirdi.
Fatih Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki inşaatın müteahhidi Reşat Mengukan (50), asansör boşluğunda biriken suyu tahliye etmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.
İnşaattaki işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mengukan, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, inşaatta inceleme yaptı.
İnşaatın bekçisi Abdullah Çetin, gazetecilere, Mengukan'ın su tahliyesi sırasında akıma kapıldığını ve çağırdıkları sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını söyledi.