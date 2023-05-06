BÜYÜKÇEKMECE'DE İHRACAT ÜRÜNLERİNİN OLDUĞU DEPODA YANGIN

BÜYÜKÇEKMECE'de 2 bin metrekarelik bir lojistik deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE'de 2 bin metrekarelik bir lojistik deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenilirken, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Tepecik Mahallesi Çatalca Yolu üzerindeki bir lojistik deposunda çıktı. İhracat ürünlerinin olduğu öğrenilen alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 2 bin metrekare olduğu bilinen deponun geneline yayılan alevlere müdahale etti. Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında, ihracat ürünlerinin olduğu depo kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. (DHA)