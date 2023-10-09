BÜYÜKÇEKMECE'DE İHBARA GİDEN POLİS MEMURU EVDEN AÇILAN ATEŞLE ŞEHİT OLDU- 1

BÜYÜKÇEKMECE'de ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş içeriden açılan ateşle şehit oldu.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı. Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi. Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti. Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı. Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi. Evdeki Muhammet Emre Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederek şehit oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.