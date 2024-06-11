Büyükçekmece'de Hırsızlık Şüphelileri Polis Tarafından Yakalandı

Büyükçekmece'de, 4 hırsızlık şüphelisi polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kumburgaz Mahallesi'ndeki hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin araçla D-100 kara yoluna kaçtığını belirledi.

Kara yolunda zanlıların aracını takibe alan ekipler "dur" ihtarında bulundu.

İhtar üzerine kaçmaya başlayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Beylikdüzü istikametinde yolu kapatan ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

Bu arada, bir polis memurunun da hafif yaralandığı kovalamaca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.