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Büyükçekmece'de Hastanelere Kayyum Atandı, Mal Varlıklarına El Konuldu

Büyükçekmece'de Hastanelere Kayyum Atandı, Mal Varlıklarına El Konuldu
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Yenidoğan Çetesi Davası kapsamında, 26 şirket ve kişinin mal varlığına el konuldu. 12 hastaneye kayyum atanırken, yeni bir soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kara para aklama suçuyla ilişkilendirildiği bildirildi.

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi Davası duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan yeni soruşturma  kapsamında, 26 şirket (hastane) ve kişinin mal varlığına el konuldu. 12 hastaneye kayyum atanmasına karar verildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturma kapsamında Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği 27 Kasım'da verdiği kararda dava dosyasında yer alan şüphelilerin kara para aklama eyleminde olup olmadığına dair inceleme yapılması talebi üzerine yeniden soruşturmaya başlandığı belirtildi.

MASAK raporunda, şüpheliler ve malen sorumluların suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu, sonuç kısmında ise şüphelilerin ve birkaç malen sorumlu şirketin taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklarına el konulması istendi.

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlerin ve kişilerin mal varlıklarına el koydu. Ayrıca hastanelerin çalışma ruhsatlarının Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edildiği, bu nedenle bu hastanelerin faaliyetlerine son verilerek içinde bulunan hastaların başkaca hastanelere nakledildiği, hastanelere ait ilaç gibi tıbbi tedavide kullanılan materyallerin bozulma riskinin ortaya çıktığı, bu nedenlerle gerek kamunun zarara uğradığı gerekse de vatandaşların mağduriyetine neden olunma riskinin ortaya çıktığı aktarıldı.

26 şüphelinin ve şirketlerin mal varlıklarına el konuldu

Mal varlıklarına el konulan kişiler, Fırat Sarı, İlker Gönen, Dursun Eryılmaz, Sümeyye Nur Taşçı, Hüseyin Günerhan, Hasan Basri Gök, Mehtap Sayar, Cansu Akyıldırım, Çağla Durmuş, Deniz Korkmaz, Hakan Doğukan Taşçı, Damla Atak, Renas Kılıç, Ceren Hatice Kırım, Mehmet Halis Başlı, Murat Mantuş, Anıl Çakır Gönen, Melike Özdemir, Adnan Sarı, Aydın Sarı, Ayfer Sarı, Metin Sarı, Serhad Sarı olarak belirtilirken, şirketler ise GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Ltd. Şti, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi, Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş olduğu aktarıldı.

12 şirkete (hastane) kayyum atandı

Kayyum atanma kararı verilen şirketler (hastane) ise şunlar:

"Akabe Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Avcılar Hospital Hastanesi, Doğamed Sağlık Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş, bünyesinde faaliyet gösteren Özel Doğa Hospital Hastanesi, Ekip Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Özel TRG Hospitalist Hastanesi ile Silivri Kolan Hastanesi, Güney Hastanesi Sağlık Hiz LTD Şti, bünyesinde faaliyet gösteren Esenler Güney Hastanesi, Beymed Sağlık İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Birinci Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri, Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Avrupa Şafak Hastanesi ile Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Refik Arslan Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, bünyesinde faaliyet gösteren Özel Reyap İstanbul Hastanesi ile Çorlu Reyap Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ve Yonca Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ile Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin tamamı, Gmz Sağlık Hizmetleri İnş. ve Tur. Lim. Şti. şirketinin tamamı, Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş şirketinin tamamı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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