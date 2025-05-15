Büyükçekmece'de Hastane Bahçesinde Silahlı Tartışma: Bir Kişi Yaralandı

Büyükçekmece'de Hastane Bahçesinde Silahlı Tartışma: Bir Kişi Yaralandı
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Büyükçekmece'de Beylikdüzü Devlet Hastanesi bahçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Samet K., A.M.'yi silahla bacağından vurdu. Olayla ilgili şüpheli kısa sürede yakalanırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Büyükçekmece'de bir kişi, hastane bahçesindeki tartışma sırasında silahla vurularak yaralandı.

???????Pınartepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki Beylikdüzü Devlet Hastanesinin bahçesinde Samet K. ile A.M. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Samet K, tartışma sırasında A.M'yi silahla bacağından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Samet K'yi kısa sürede yakaladı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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