BÜYÜKÇEKMECE'DE HASARLI 5 BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİ

Büyükçekmece'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Atatürk Mahallesinde 5 binadan oluşan 44 hasarlı konutun yıkımı gerçekleşti.

Yıkım çalışmalarını teknik ekibi ile birlikte yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 'Bugün 17 Ağustos. 1999 depremini yaşamış bir belediye başkanıyım. 17 Ağustos gecenin saat 03.00 sıralarında Büyükçekmece yazlık bir bölge olduğu için henüz yatmamıştık. Müthiş bir sarsıntıyla kendimizi sokağa attık. O günden bugüne Büyükçekmece'deki deprem hazırlığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü depremin korkunç yüzünü küçük yaştan beri yaşamış bir belediye başkanıyım' dedi.

Büyükçekmece'nin sayfiye bölgesi olduğu için yaz aylarında inşaat yasağı olduğunu söyleyen Akgün, 'Yıkım yasağı var. Yaz boyunca depremin yıkacağı binaları hiç ara vermeden yıkmaya devam ediyoruz. Depremde yıkılacak, altında belki de onlarca insanın canının gideceği binalara asla geçit vermiyoruz. Vatandaşımızın canını, malını korumak için Büyükçekmece'de deprem hazırlığımızı devam ettirip sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Yüzde 75'ini bitirdik. Yüzde 25'lik kısım kaldı. Can ve mal kaybını azaltmak için İstanbul depreminde yıkılacak binaları yıkıp yenilemeye devam ediyoruz. Arkamızdaki binalar 44 daireden oluşuyor' diye konuştu.

'DEPREMLERİ YAŞAMADAN TEDBİRLERİMİZİ ALMAK ZORUNDAYIZ'

Büyükçekmece'de en büyük tehlikenin Kumburgaz ve Tepecik bölgesinde olduğunu vurgulayan Akgün, şunları söyledi:

"Büyükçekmece'de Kumburgaz sahilleri büyük tehlike arz ediyor. Buradaki imar planlarının bir an önce Büyükşehir Meclisi'nden çıkmasını bekliyoruz. Bir de Tepecik bölgemiz var. Orası biraz daha emniyetli ama orada çok miktarda yenilenmesi gereken bina olduğu için Tepecik ve Kumburgaz planlarımız bittiği takdirde Büyükçekmece'de can ve mal emniyeti bakımından tedbirlerimizi doruk noktaya çıkarmış olacağız. Halkımızın burnu kanamadan bu olabilecek depremi de atlatmış oluruz inşallah. Hepimiz, tüm belediyeler, İstanbul, Türkiye ve özellikle Marmara bölgesi 17 Ağustos'u unutmamalı. Büyükçekmece örneğinde olduğu gibi herkes kendi bölgesindeki yıkılacak binaları önceden yıkmaya ve hazırlığını aralıksız yapmaya devam etmelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve biz Belediye Başkanları bu konuda vatandaşın en yoğun talepleriyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu konuda taviz vermeden hep birlikte devlet olarak ağustos depremleri gibi depremleri yaşamadan tedbirlerimizi almak zorundayız. 17 Ağustos depreminde ve daha önceki depremlerde hayatını kaybeden bütün insanlarımıza, arkadaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum."