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Büyükçekmece'de Halıya Sarılı Ceset Bulundu, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Büyükçekmece'de halıya sarılı halde denizden çıkartılan genç kadının cinayetiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları devam ederken, olayla ilgili bir kişi daha aranıyor.

BÜYÜKÇEKMECE'de halıya sarılı haldeki cesedi denizden çıkartılan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Genç kadınla son görüşen kişiler olduğu belirtilen şüphelilerin sorgularına devam edildiği, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

HALIYA VE ZİNCİRE SARILMIŞ HALDE BALIKÇILAR TARAFINDAN BULUNMUŞTU

Büyükçekmece'de önceki gün balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti. Elleri ve ayakları bağlı bir şekilde olan cesedin yüzünün de tanınmaz halde olduğu belirlenmişti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis yaptığı inceleme sonucu 20-30 yaşında olduğu düşünülen ve yeni öldürüldüğü tespit edilen cesedin Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etmişti. Bu gelişme üzerine Sedef Güler'in cep telefonu kayıtlarından genç kadınla son görüşen kişiler tespit edildi. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.

AİLESİ CESET BULUNMADAN 12 SAAT ÖNCE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Yapılan inceleme sonucu genç kadının cesedinin bulunmasından yaklaşık 12 saat önce Sedef Güler'in ailesinin Avcılar Emniyet Müdürlüğüne Kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Sedef Güler'in ailesinin Adli Tıp Kurumunda cesedi teşhis ettiği öğrenildi.

3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ 2'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olarak 3 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden F.B. ve Y.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olayla ilgili sorguya alındı. Olayla bağlantısı tespit edilen 3. şüphelinin ise yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Polis soruşturmasına göre F.B.'nin cinayeti gerçekleştirdiği, diğer şüphelilerin cesedin denize taşınmasına ve denize atılmasına yardımcı oldukları değerlendiriliyor. Olayın sebebinin yapılacak sorgulamanın ardından kesinleşeceği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece Polisiye Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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