Büyükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Şoför Yaralandı

Büyükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Şoför Yaralandı
Güncelleme:
D-100 karayolunda meydana gelen kazada, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu şoför yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı.

BÜYÜKÇEKMECE D-100 karayolunda Güzelce- Büyükçekmece istikametinde hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yol, devrilen hafriyat kamyonu nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
