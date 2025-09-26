Büyükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Şoför Yaralandı
BÜYÜKÇEKMECE D-100 karayolunda Güzelce- Büyükçekmece istikametinde hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yol, devrilen hafriyat kamyonu nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel