Büyükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, D-100 Ulaşıma Kapandı
Büyükçekmece'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu D-100 kara yolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Büyükçekmece'de hafriyat kamyonunun devrilmesi nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde İsmail Hakkı T'nin kullandığı 34 DB 3036 plakalı hafriyat kamyonu, Güzelce mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, ulaşım yan yoldan sağlanıyor.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi ve aracın bir süre sürüklenmesi yer alıyor.