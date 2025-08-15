Büyükçekmece'de Fırtına Trafiği Aksattı
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkiisinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı, Ankara istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle trafik normale döndü.
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde fırtına nedeniyle aydınlatma direğinin yan yatması sonucu, Ankara istikametinde bir süre trafik akışı sağlanamadı.
D-100 kara yolu Büyükçekmece bölgesi Ankara istikametinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolun Ankara istikametini trafiğe kapattı.
Direğin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel