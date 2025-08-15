Büyükçekmece'de Fırtına Trafiği Aksattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkiisinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı, Ankara istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle trafik normale döndü.

D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde fırtına nedeniyle aydınlatma direğinin yan yatması sonucu, Ankara istikametinde bir süre trafik akışı sağlanamadı.

D-100 kara yolu Büyükçekmece bölgesi Ankara istikametinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolun Ankara istikametini trafiğe kapattı.

Direğin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

Babasının sokaktaki halini gören çocuğun kalbi dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.