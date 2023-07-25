Büyükçekmece'de Engelli Hastaya Kötü Muamele İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Büyükçekmece'de bir bakımevinde engelli hastaya kötü muamelede bulunduğu iddia edilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Büyükçekmece'de bakımevinde engelli hastaya kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece'de Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde bir engelliye kötü muamelede bulunulmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan görüntüdeki N.C. ile görüntüyü çeken M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu ?

Büyükçekmece'deki özel bakımevinde görevlinin bir hastaya kötü muamelede bulunmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Valiliğince başlatılan idari soruşturma tamamlanana kadar bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş ve burada hizmet alan vatandaşlar başka kuruluşlara sevk edilmişti.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada da görüntülerde yer alan N.C. ile videoyu çeken M.P, gözaltına alınmıştı.