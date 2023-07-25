Büyükçekmece'de Engelli Bakımevinde Şiddet Skandalı

BÜYÜKÇEKMECE'de, engelli bakımevinde, hastaya şiddet uygulayan çalışanın yer aldığı görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği tarafından başlatılan soruşturmanın ardından bakımevi kapatılırken, hastaya şiddet uygulayan şüpheli Nuri C. ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Melek P. gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayılan ve tepkilere neden olan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hastaya bakımevi çalışanı Nuri C.'nin şiddet uyguladığı görülüyor. Diğer çalışan Melek P. ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, güldükleri görülüyor.

İstanbul Valiliği, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakımevi kapatılırken, şüpheliler gözaltına alındı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece İlçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir. " ifadelerine yer aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.