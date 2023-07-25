BÜYÜKÇEKMECE'de Engelli Bakımevi Şiddetiyle İlgili Şüpheliler Tutuklandı

BÜYÜKÇEKMECE'de, engelli bakımevindeki şiddet görüntüleriyle ilgili şüpheli Nuri C. ile yanında bulunduğu belirlenen Melek P. tutuklandı. İstanbul Valiliği, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakımevi kapatılırken, şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Nuri C. ile Melek P. tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, engelli bakımevindeki şiddet görüntüleriyle ilgili şüpheli Nuri C. ile yanında bulunduğu belirlenen Melek P. tutuklandı.

Sosyal medyada yayılan ve tepkilere neden olan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hastaya bakımevi çalışanı Nuri C.'nin şiddet uyguladığı, Melek P.'nin ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken güldükleri duyuluyordu.

İstanbul Valiliği, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakımevi kapatılırken, şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri C. ile Melek P. tutuklandı.