Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlık; firari şüphelinin kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı

BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi'ndeki emanet deposundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı iddia edilen, kendisi ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilen Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan emanet memuru Kemal D., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik bu sabah 17 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderi ile altınları yüklediği araçta bulunduğu kamera görüntüleriyle belirlenen 1 kişi ve altınların bir kısmını almak üzere olay yerine geldiği tespit edilen başka bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.