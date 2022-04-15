Büyükçekmece'de Dünya Sanat Günü kutlaması; sanatın birçok dalı sahnelendi

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde farklı bir etkinliğe imza atan Büyükçekmece Belediyesi, Arel Üniversitesi iş birliğiyle sanatın her tonunu belediye hizmet binasına gelen vatandaşlarla buluşturdu.

Kemençe eşliğinde dans eden balerinler, koridorlarda modern dans gösterileri ve resim sergileri ile farklı bir güne kapılarını açan Büyükçekmece Belediyesi'nin her katından ney, kanun, piyano, keman, bağlama ve çello sesleri yükseldi.

"SANAT HAYATTIR"

Müzik dinletileri, resim sergiler ve animasyonlar ile sanatın her dalının yer aldığı Dünya Sanat Günü etkinliklerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Yaşasın Sanat" temalı sanatsal etkinlikler gün boyu devam etti.

Büyükçekmece Belediyesi'nin her iki binasındaki katlarda gerçekleşen sanatsal etkinlikleri Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Gegez, Arel Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Ganiz ve Arel Üniversitesi. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Ertan il gezen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde farkındalık yaratan bir etkinlik hazırlandığını belirterek, "Sanat hayattır diyoruz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"MUTLULUK VERİCİ BİR DURUM"

Sergide eserleri bulunan öğrenciler de farklı bir etkinlikte yer almanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Sinem Yücer açıklamasında, "Arel Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisiyim. Burada bugün Büyükçekmece Belediyesi'nde öğrenciler olarak işlerimiz sergilenmekte. Hem Dünya Sanat Gününde böyle bir etkinliğin olması bizim için çok büyük mutluluk verici. Büyükçekmece Belediyesi'nin buna vesile olması da ayrı bir mutluluk verici bir durum. Çok mutluyum şu an" dedi.

Ömer Mahmut Açar ise, "İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yaptığım işleri, benim ve arkadaşlarımın işlerini burada görmek ve büyüklerimizin de gelip burada bakıyor olması gerçekten gurur verici bir şey. Kendi işlerimin değer görmesi ya da burada çıktı olarak görmüş olmak bilgisayarda görmekten çok daha iyi. Çok daha güzel. Böyle bir etkinlik yaptığınız için çok teşekkür ederim" diye konuştu.