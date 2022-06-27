Büyükçekmece'de dubleks dairede çıkan yangın söndürüldü
AA - Halis Akyıldız - Güncel
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi'nde 5 katlı binanın üst katındaki dubleks dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinleri binayı boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.
AA / Halis Akyıldız - Güncel