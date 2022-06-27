Büyükçekmece'de dubleks dairede çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de dubleks dairede çıkan yangın söndürüldü

AA - Halis Akyıldız - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi'nde 5 katlı binanın üst katındaki dubleks dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri binayı boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title