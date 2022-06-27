Büyükçekmece'de dubleks daire alev alev yandı - Haberler

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Büyükçekmece'de dubleks daire alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Büyükçekmece'de dubleks daire alev alev yandı

BÜYÜKÇEKMECE'de dubleks dairede kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE'de dubleks dairede kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Alev alev yanan daireye itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken evde bulunan köpek de kurtarıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Korkmaz Sokak'ta site içindeki apartmanın 5. katında meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada dubleks dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev sahiplerinin olduğu ifade edilen bir köpek de itfaiye ekipleri yangından kurtarıldı. Yangın nedeniyle binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Dubleks dairedeki yangın anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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