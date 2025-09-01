Büyükçekmece'de Drift Yapan Sürücüye 47 Bin TL Cezalı İşlem

Büyükçekmece'de Drift Yapan Sürücüye 47 Bin TL Cezalı İşlem
Büyükçekmece'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü M.B.T.'ye 47 bin 385 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle iptal edildi.

Büyükçekmece'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 47 bin 385 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos'ta Başkent Caddesi'nde bir sürücünün aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü M.B.T. (21) polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 47 bin 385 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan M.B.T'nin sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
