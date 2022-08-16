Haber : Büyükçekmece'de drift yapan sürücü ve damada para cezası verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de drift yapan sürücü ve damada para cezası verildi

İstanbul Büyükçekmece'de drift yapan otomobil sürücüsüne 9 bin 125, yol kenarında yaya olarak dolaşan damat hakkında da 196 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Büyükçekmece'de drift yapan otomobil sürücüsüne 9 bin 125, yol kenarında yaya olarak dolaşan damat hakkında da 196 lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 14 Ağustos'ta Çakmaklı yolu üzerinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, otomobiliyle drift yapan sürücü E.A. tespit edilerek gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 9 bin 125 lira para cezası verilen sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle alınırken, otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Görüntüler çekildiği esnada yol üzerinde yaya olarak dolaşan damat olduğu anlaşılan S.K. hakkında da aynı kanunun "yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları" maddesinden 196 lira para cezası uygulandı.

Otomobil sürücüsü E.A, hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Büyükçekmece Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title