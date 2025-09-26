Haberler

Büyükçekmece'de Devrilen Hafriyat Kamyonu D-100'de Trafiği Aksattı

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu D-100 kara yolunu Ankara istikametinde trafiğe kapattı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, yol daha sonra trafiğe açıldı.

Büyükçekmece'de devrilen hafriyat kamyonu nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Ankara istikameti trafiğe açıldı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde İsmail Hakkı T'nin kullandığı 34 DB 3036 plakalı hafriyat kamyonu, Güzelce mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Ankara istikameti, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi ve aracın bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
