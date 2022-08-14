Büyükçekmece'de denize girenlere yunus balığı sürprizi BÜYÜKÇEKMECE'de sıcaktan bunalanlar denizde yüzerken, yunus balıklarıyla karşılaştı. BÜYÜKÇEKMECE'de sıcaktan bunalanlar denizde yüzerken, yunus balıklarıyla karşılaştı. Hafta sonu sıcak havada serinlemek için Büyükçekmece sahilde denize girenler, yüzleri gülümseten bir sürprizle karşılaştı. Denize girenler, grup halinde geçen yunus balıklarını görünce şaşkınlık yaşadı. Çevredekileri heyecanlandıran o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Büyükçekmece Güncel Haberler

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