Büyükçekmece'de kızları ile açıldıkları tekneden demir atmadan atlayıp yüzmeye çalışan çift denizde kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu baba sağ bulunurken, anneyi arama çalışmalarına ise devam ediliyor.

Büyükçekmece'de denize açılan çift kayboldu: Adam kurtarıldı, eşi ise aranıyor

Teknenin akıntıya kapılmasıyla birlikte anne ve babasından uzaklaşan genç kız dehşeti yaşadı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kızları ile açıldıkları tekneden demir atmadan atlayıp yüzmeye çalışan çift denizde kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu baba sağ bulunurken, anneyi arama çalışmalarına ise devam ediliyor.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Sinanona Mahallesi Bababurun sahilinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa A. ile eşi Melek A. 25 yaşındaki kızlarını da yanlarına alarak tekneyle denize açıldı. Ardından karı koca, teknenin demirini atmadan suya atlayarak yüzmeye başladı. Bir süre sonra tekne akıntıya kapılarak hareket ederken, çift ise yüzerek tekneye yetişmeye çalıştı. Teknenin hareket etmesiyle büyük korku yaşayan genç kız ise sahil güvenliği arayarak yardım istedi. Yorulan çift sırt üstü yatarak ekipleri beklemeye başladı. Olay yerine teknelerle gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri baba Mustafa A.'yı bularak kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akıntıya kapılarak kaybolan Melek A.'yı arama çalışmalarına devam ediliyor.

Olay hakkında konuşan vatandaş Zirver Yüksel, "Ben sahilde açıldığımda bir kadının kaybolduğunu duydum. Küçük botlarla onu arıyorlardı. Sahil güvenlik ekipleri açıldı. Tahmin ediyorum panikle akıntıya kapıldı. 3 yıl önce de burada iki kişi botla ayrılmışlardı. Mudanya'da ölülerini buldular. Arama devam ediyor" dedi.