Büyükçekmece'de denizde kaybolan kadın için arama çalışmaları devam ediyor

BÜYÜKÇEKMECE Bababurun'da eşiyle birlikte denize girdikten sonra akıntıya kapılıp kaybolan Melek Altunok'u arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor.

Dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi, Baba Burnu Sahili'nde meydana gelen olayda Mustafa Altunok ve Melek Altunok, kızları ile birlikte sahilden tekneyle açıldı. Bir süre sonra Mustafa Altunok ve Melek Altunok, demir atmadan tekneden atlayarak yüzmeye başladı. Tekne akıntıya kapılarak hareket ederken, Mustafa Altunok ve Melek Altunok yüzerek tekneye ulaşmaya çalıştı. Teknedeki kızları ise Sahil Güvenliği arayarak yardım istedi. Olay yerine kurtarma tekneleriyle gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Mustafa Altunok'u kurtardı; ancak Melek Altunok akıntıya kapılarak kayboldu. Melek Altunok için arama çalışması başlatıldı.

HEM DENİZDEN HEM HAVADAN ARANIYOR Bugün sabah saatlerinden itibaren Melek Altunok'u arama çalışması kaldığı yerden devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama yaparken helikopterler de Bababurun sahilini havadan taramayı sürdürüyor. Afad'a ait botlar da sahil boyunca aramalarına devam ediyor.