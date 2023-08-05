Büyükçekmece'de Denizde Kaybolan Çiftten Birinin Kurtarılması

Büyükçekmece'de denizde kaybolan çiftten biri kurtarılırken, kadını arama çalışmaları sürüyor. Baba Burnu Sahili'nde tekneden denize girerek yüzmeye başlayan Mustafa A. ile eşi Melek A, bir süre sonra gözden kayboldu. Kızlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mustafa A'yı kurtararak denizden çıkardı. Kayıp Melek A'yı arama çalışmaları devam ediyor. Sağlık ekipleri de plajda bekletiliyor.