BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇÖKEN YOLA OTOMOBİL DÜŞTÜ

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan bir caddede yaşandı. İSKİ'nin çalışma yaptığı Gazi Mustafa cadde'sinde bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme sırasında zarar gören isale hattı patladı. Çöken yolda oluşan çukurlara 2 otomobil düşerken, isale hattından sızan su ara sokaklardaki evlerin bahçelerini bastı. Bazı vatandaşlar ise bahçelerine su girmemesi için kapılarının önlerini plastiklerle kapamaya çalıştı. İsale hattından daha fazla su sızmaması için vana kapatılırken, bazı evlerde su kesintisi yaşandı.

"CAN HAVLİ İLE ÇIKTIK"

"BÜTÜN BAHÇEMİZ SU İÇİNDE KALDI"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel