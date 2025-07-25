Büyükçekmece'de çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de parkı sulayan belediye görevlisi, sıcaktan bunalan çocukları kırmayarak onları da ıslattı.

Büyükçekmece'de parkı sulayan belediye görevlisi, sıcaktan bunalan çocukları kırmayarak onları da ıslattı.

Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda oyun oynayan çocuklar, çim ve ağaçları sulayan belediye görevlisinden kendilerini de ıslatmasını istedi.

Belediye görevlisi de sıcaktan bunalan ve suda oynamak isteyen çocukları kırmadı. Görevli, hortumla hem çocuklara su sıktı hem parkı suladı.

Sıkılan su altında eğlenen çocukların o anları, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT'den kovulan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.