BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞU KÖPEK ISIRDI TARAFLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

BÜYÜKÇEKMECE'de iddiaya göre, 15 yaşındaki çocuğu köpek ısırdı. Köpeğin sahibi ile aile arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ve bekçiler kavgayı havaya ateş ederek durdurdu.

Olay, dün gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir köpek 15 yaşındaki çocuğu bacağından ısırdı. Sonrasında köpeğin sahibi ile çocuğun ailesi arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler havaya ateş ederek, kavgayı sonlandırdı.

Yaşananlar cep telefonunu kamerası ile kaydedildi.