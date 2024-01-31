Büyükçekmece'de Cinayet Davasında Mütalaa Açıklandı

İstanbul Büyükçekmece'de kendisini aldattığını iddia ettiği eşi ve karısının erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Mahmut Bike ile tutuksuz sanıklar Fırat Bike ve Furkan Özcan katıldı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaada, Büyükçekmece'de 21 Haziran 2021'de saat 00.30 sıralarında maktul Gökhan Denli'nin kesici alet ve ateşli silah yaralanması sonucu Büyükçekmece'de sokakta ölü bulunduğunu anımsatıldı.

Mütalaada, bu olaydan hemen sonra vücudunda derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklar tespit edilen maktul Adalet Bike'nin de Büyükçekmece mevkisi D-100 kara yolunda ölü bulunduğu hatırlatılarak, sanık Mahmut Bike ile evli olan Adalet Bike'nin Gökhan Denli ile ilişkinin bulunduğu kaydedildi.

Olay tarihinde iki maktulün buluştuğu, yanlarındaki sanık Öznur Erbek'in biraz uzaklaşarak telefonla diğer sanıkları çağırdığı anlatılan mütalaada, olay yerine iki araçla gelen sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde önce Gökhan Denli'yi öldürdüğü, ardından araçlardan birine bindirdikleri Adalet Bike'yi yolda ilerlerken araçtan attıkları, diğer arabanın da maktulün üzerinden geçtiği belirtildi.

Mütalaada, sanıklar Mahmut Bike, Öznur Erbek, Furkan Özcan ve Fırat Bike'nin "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca firari sanık Selahattin Erbek'in ise dosyasının ayrılması istendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 21 Haziran 2021'de Gökhan Denli'nin kesici aletle yaralanması ve silahla 7 kez ateş açılması sonucu ölü bulunduğu kaydediliyor.

Daha sonra Büyükçekmece'de farklı bir yerde Adalet Bike'nin, vücudunun muhtelif yerlerindeki derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklarla yaralanarak öldürüldüğü ifade edilen iddianamede, olayın nasıl gerçekleştiği anlatılıyor.

Sanıkların aynı fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket ederek aralarındaki ilişkiyi öğrendikleri maktul Gökhan Denli ve Adalet Bike ile Büyükçekmece Belediyesi Kültür Park'a gittikleri bildirilen iddianamede, maktulün eşi sanık Mahmut Bike'nin ele geçirilemeyen silah ve bıçakla Denli'yi öldürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların, zorla bindirdikleri araçtan maktul Adalet Bike'yi D-100 kara yolunun sol şeridine attıkları, arkadan gelen sanık Fırat Bike'nin kullandığı araçla üzerinden geçerek kadını öldürdükleri ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklar Mahmut Bike, Furkan Özcan, Öznur Erbek, Fırat Bike ve Selahattin Erbek'in, maktuller Gökhan Denli ve Adalet Bike'yi "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.