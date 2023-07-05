Büyükçekmece'de Cinayet Davası Devam Ediyor

İstanbul Büyükçekmece'de kendisini aldattığını iddia ettiği eşi ve karısının erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle haklarında dava açılan zanlı ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Büyükçekmece'de kendisini aldattığını iddia ettiği eşi ve karısının erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle haklarında dava açılan zanlı ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mahmut Bike, Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek katıldı. Maktul Adalet Bike'nin ailesi ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, firari sanık Selahattin Erbek'in halen yakalanamadığını ve bazı cevap yazılarının mahkemeye ulaşmadığını belirtti.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından olaya ilişkin mütalaa hazırlandığını söyledi.

Mütalaada, maktul Adalet Bike'nin ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası ve omur kırıkları ile beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği anlatıldı.

Bike'nin vücudunda herhangi bir kesici delici alet yaralanması tespit edilmediği bildirilen mütalaada, "Vücudundaki tüm yaralanmaların künt vasıfta travmalar ile meydana geldiği, kişi canlıyken araçtan düşmüş olduğu, kişinin ölümüne neden olan travmaların tamamının üzerinden araç geçmesiyle oluşmasının mümkün olduğu ancak üzerinden araç gelmeden önce darbedilip edilmediğini hususunda tıbben ayrım yapılamadığı sonucuna varılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Duruşmada görüşü sorulan savcı, Mahmut Bike'nin tutukluluğunun devamını, diğer sanıklar Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek'in ise tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 21 Haziran 2021'de Gökhan Denli'nin kesici aletle yaralanması ve silahla 7 kez ateş açılması sonucu ölü bulunduğu kaydediliyor.

Daha sonra Büyükçekmece'de farklı bir yerde Adalet Bike'nin, vücudunun muhtelif yerlerindeki derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklarla yaralanarak öldürüldüğü ifade edilen iddianamede, olayın nasıl gerçekleştiği anlatılıyor.

Sanıkların aynı fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket ederek aralarındaki ilişkiyi öğrendikleri maktul Gökhan Denli ve Adalet Bike ile Büyükçekmece Belediyesi Kültür Park'a gittikleri belirtilen iddianamede, Mahmut Bike'nin ele geçirilemeyen silah ve bıçakla Denli'yi öldürdüğü aktarılıyor.

Zanlıların, Adalet Bike'yi zorla bindirdikleri araçtan D-100 kara yolunun sol şeridine attıkları bildirilen iddianamede, arkadan gelen sanık Fırat Bike'nin kullandığı araçla da üzerinden geçtikleri maktulü öldürdükleri kaydediliyor.

İddianamede, sanıklar Mahmut Bike, Furkan Özcan, Öznur Erbek, Fırat Bike ve Selahattin Erbek'in, Gökhan Denli ve Adalet Bike'yi "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.