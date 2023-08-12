Büyükçekmece'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
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Büyükçekmece'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle alevler çevredeki ağaçlara da sıçradı. Yangın, yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Büyükçekmece'de, otluk alanda başlayan ve yakındaki ağaçlık bölgeye sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
??????? Bahçelievler Mahallesi'ndeki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede çevredeki ağaçlara da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel