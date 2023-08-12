Büyükçekmece'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Büyükçekmece'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle alevler çevredeki ağaçlara da sıçradı. Yangın, yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.