Haberler

Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden cep telefonu çalan şüpheli kamerada

Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden cep telefonu çalan şüpheli kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde bir çalışanın cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli bir personelin cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Dizdariye Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. Kurumda görev yapan Rayana Shrikı'ye ait cep telefonunun çalınması üzerine Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren kişinin Ahmet Kocaoğlu (34) olduğunu tespit etti. Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Kocaoğlu, 9 Ocak'ta Dizdariye Mahallesi'nde yapılan saha çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin çaldığı cep telefonuna ise ulaşılamadı. Gözaltına alınan Kocaoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin cep telefonunu alarak kurumdan çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil