Büyükçekmece'de bir araç durakta bekleyen yolculara çarptı - Haberler

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Büyükçekmece'de bir araç durakta bekleyen yolculara çarptı

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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Büyükçekmece'de bir aracın durakta bekleyenlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de bir aracın durakta bekleyenlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kumburgaz Yeni Mahalle mevkisinde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir araç, durakta bekleyen kişilere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

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