Büyükçekmece'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de, bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ulus Mahallesi Doğan Sokak'ta önceki gün, Yıldıray Koç'un (50) yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sırt ve karın bölgesinden yaralanan Koç'u hastaneye kaldırdı. Koç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.