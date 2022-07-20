Büyükçekmece'de balıkçı teknesine su samuru çıktı
AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Büyükçekmece'de balıkçı teknesine çıkan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Büyükçekmece'de balıkçı teknesine çıkan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kumburgaz sahilde balıkçı teknesine çıkan su samurunun teknedeki balıkları yediği görüldü.
Su samurunun teknede dolaşması ve teknedeki balıkları yemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AA / Abdülkerim Güzel - Güncel