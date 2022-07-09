BÜYÜKÇEKMECE'DE BAKIM MERKEZİNDEN KAÇAN ALZHEİMER HASTASI 5 GÜNDÜR KAYIP - Haberler

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BÜYÜKÇEKMECE'DE BAKIM MERKEZİNDEN KAÇAN ALZHEİMER HASTASI 5 GÜNDÜR KAYIP

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÜYÜKÇEKMECE'de kaldığı bakım merkezinin duvarından atlayarak kaçan alzheimer hastası Saim Akman (73), 5 gündür kayıp. 5 gündür babasını arayan Murat Akman, 'Hayatından endişe ediyorum.

BÜYÜKÇEKMECE'de kaldığı bakım merkezinin duvarından atlayarak kaçan alzheimer hastası Saim Akman (73), 5 gündür kayıp. 5 gündür babasını arayan Murat Akman, 'Hayatından endişe ediyorum. Adlı Tıp'a gittim. Morgda 1-2 ceset teşhis ettim. Babam olmadığını gördüm" dedi.

Olay, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece'de bulunan özel yaşlı bakım merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Saim Akman (73) bakım evinin arka tarafında bulunan duvardan atlayarak kaçtı. 5 gündür oğlu tarafından aranan baba henüz bulunamadı. Sosyal medya üzerinde ve sokaklara babasının fotoğrafını asarak babasını arayan Murat Akman, "Babam Saim Akman, 5 gündür kayıp Büyükçekmece'de özel bir kurumda kalıyordu. Duvarı atlayarak kaçıyor, 5 gündür kayıp hayatından endişe ediyorum. Adlı Tıp'a gittim. Morgda 1-2 ceset teşhis ettim. Babamın olmadığını gördüm. Bütün her yere haber saldık. Babam Alzheimer hastası kendisi, ne yaptığını bilmez hal ve hareketlerini bilmez görenlerin duyanların 112 adlı acil servis numarasına aramalarını rica ediyorum. Özellikle Büyükçekmece, Güzelce, Kumburgaz'da arıyoruz. Kaldığı kurum Güzelce bölgesi. Her yere gitmiş olabilir, Silivri olabilir Avcılar olabilir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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