Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasını soyan şüpheli ve eşi için kırmızı bülten talebi

Güncelleme:
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalan E.T. ve eşi, İngiltere'ye kaçarken yakalanmaları için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Soruşturma sürüyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheliler E.T. ve eşi hakkında, kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, kasadaki altın ve gümüşü çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T. ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazıldı.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Yapılan araştırmada E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. E.T. ve eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Emanet büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
