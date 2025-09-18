Büyükçekmece'de Ahırda Yangın: Saman Balyaları Alev Aldı

Büyükçekmece'de, saman balyalarının bulunduğu ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolunun yanında yer alan Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ahırın kenarındaki saman balyaları, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden ahırın sahibi ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Ahırın sahibi Sami Başkan, basın mensuplarına yangın başladığında evin içinde olduklarını anlattı.

Yangına müdahale etmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan, "Biraz müdahale etmekte zorlandım. Çünkü su sıkıntım vardı. Müdahale edemeyince yangın çok büyüdü. Buraya muhtemelen sigara atmışlardır. Hava rüzgarlı olduğu için oraya gitmiştir. Yaklaşık 300-400 bin liralık balya vardı. Bütün hayvanların kışlık yiyeceği gitti." diye konuştu.