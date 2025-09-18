Büyükçekmece'de Ahır Yanında Yangın Çıktı

Derya EVREN KORKMAZ-Emir Efe BENLİOĞLU/İSTANBUL, - BÜYÜKÇEKMECE'de bir ahırın yanında bulunan saman balyalarının arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu kenarındaki ahırın yanında duran saman balyalarının arasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Ahırın sahibi Sami Başkan ve yakınları alevlere müdahale etmeye çalışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangın başladığında evde olduklarını söyleyen ahırın sahibi Sami Başkan, "Biraz müdahale etmekte zorlandım, su sıkıntım vardı. Müdahale edemedik, çok büyüdü. Sigara atmışlardır muhtemelen. Hava rüzgarlı gitmiştir oraya. 300-400 bin liralık balya vardı. Bütün hayvanların kışlık yiyeceği gitti" dedi.