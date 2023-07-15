Büyükçekmece'de adliyeden kaçmaya çalışan şüpheli silahla vurularak yakalandı

Büyükçekmece Adliyesine getirilen ve nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Ö.D, adliye çıkışında kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Ö.D, silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. İlk müdahalesi olay yerindeki polisler tarafından yapılan şüpheli, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.