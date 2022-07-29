Son dakika haber... Büyükçekmece'de 8 bin 500 metrelik kabloyu çalan şüpheliler kamerada

BÜYÜKÇEKMECE'deki sanayi sitesine sabah erken saatlerde minibüsle gelen 5 şüpheli, elektrik malzemeleri satan dükkandan 8 bin 500 metre uzunluğunda kablo çaldı. Dükkana girdikten sonra panikleyip kaçan 5 şüpheli, kısa süre sonra geri dönüp 167 bin TL değerindeki kabloları çaldı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi sanayi sitesinde elektrik malzemeleri satan bir dükkana, 28 Temmuz Perşembe günü saat 06.00 sıralarında minibüsle gelen 5 şüpheli, 167 bin TL değerindeki 8 bin 500 metre uzunluğunda kablo çaldı. Şüpheliler dükkandaki alarm sisteminin çalışmasına rağmen kabloları minibüse yüklemeyi sürdürdü. Hırsızlardan birinin, bir ara tedirgin olup arkadaşlarını uyardığı ve geldikleri minibüsle oradan ayrıldıkları dikkat çekti. Kısa süre sonra yeniden dükkana dönen hırsızlar, 10 dakika içinde binlerce metre uzunluğundaki kabloyu minibüse yükledi. Hırsızları fark eden bir TIR şoförü korna çalınca, şüpheliler tekrar minibüse binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.