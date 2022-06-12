Büyükçekmece'de 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada - Haberler

BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 servis minibüsü zincirleme kaza yaptı. Kazaya karışan minibüslerin çekici ile kaldırılması sırasında havalimanı servis otobüsü minibüslere çarptı. 6 kişinin yaralandığı kaza anı cep telefonu ile kaydedildi.

Kaza saat 08.30 sıralarında Büyükçekmece D-100 karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle refüje çıkarak kaza yaptı. Arkasından gelen iki servis minibüsü de zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrası olay yerine giden çekici ile servis minibüsleri yoldan kaldırıldığı sırada havalimanına yolcu taşıyan servis otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayınca servis minibüslerine arkadan çarptı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel