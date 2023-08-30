Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü Kaymakamlık Meydanı Atatürk Anıtı'nda yapılan törenle kutlandı.

Törende ilk olarak ilçe protokolünün çelenk takdim töreni gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik mesajının okunduğu törenin ardından Kaymakamlık binasında yapılan tebrikat töreninde tebrikler kabul edildi.

Törene; Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Zurnacı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, İstanbul Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şubesi üyeleri katıldı.