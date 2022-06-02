Büyükçekmece'de 3 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin sürücü gözaltına alındı - Haberler

Büyükçekmece'de bir aracın durakta bekleyen yolculara çarparak 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin sürücü gözaltına alındı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde ilerleyen Samet T'nin kullandığı 09 HK 225 plakalı otomobilin, Kumburgaz mevkisinde Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden Mehmet Alp Güney (14) için Büyükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.

Kuba Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Güney'in ailesi, yakınları, arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Alp Güney'in oynadığı Üstünspor futbol takımında eğitmeni olan Murat Zeren, gazetecilere, Güney'in efendi ve neşeli bir kişiliği olduğunu söyledi. Kendisinin halen şaka yaptıklarına inandıklarını ifade eden Zeren, "Alp, takım içinde neşe kaynağıydı. Hayata hep pozitif bakan biriydi. Arkadaşlığı müthişti. 8 yıldır futbol oynuyordu." diye konuştu.

Güney'in naaşı, kılınan namazın ardından cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Ordu'ya gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren Oğuzhan Kolver'in de (15) Batıköy Piri Reis Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.

Bu arada, kazayı yapan otomobilin sürücüsü Samet T. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücünün, işlemleri devam ediyor.

Olay

Büyükçekmece'de D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Samet T. yönetimindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, dün Kumburgaz mevkisinde Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarpmıştı.

Kazada yabancı uyruklu Murtaza Mardani (20), Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney hayatını kaybetmiş, yaralanan çoğunluğu öğrenci 13 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.