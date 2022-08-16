İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE DETERJAN MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

BÜYÜKÇEKMECE'de yapılan operasyonda 60 bin 908 adet deterjan üretiminde kullanılan aparat, bin 350 litre sıvı ve 980 kilogram toz deterjan ham maddesi ele geçirildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de yapılan operasyonda 60 bin 908 adet deterjan üretiminde kullanılan aparat, bin 350 litre sıvı ve 980 kilogram toz deterjan ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda Y.K. isimli iş yeri sahibi gözaltına alındı. Şüphelinin ürünleri internet üzerinden ya da marketlere sattığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Büyükçekmece'deki bir adreste sahte deterjan üretildiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, tabelası olmayan iş yerini 3 ay süren teknik ve fiziki takiple izledi. Yapılan çalışmaların ardından dün operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 4 litrelik paketler halinde bin 250 adet deterjan, bin 350 litre sıvı kimyasal ham madde, 980 kilogram ham madde, 225 kilogram sofra tuzu, 5 bin adet ambalaj, 5 bin 843 adet boş deterjan, 4 bin 940 adet deterjan bidon kapağı, 41 bin 700 adet çeşitli markalara ait deterjan etiketi, 700 adet toz deterjan paketi, bin 475 adet çeşitli markalara ait boş karton kutu ele geçirildi. İş yeri sahibi Y.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu, ürettiği sahte malzemeleri internet üzerinden veya marketlere sattığı ortaya çıktı. Polis ekipleri orijinal ürünlerin kapaklarındaki marka ambleminin, sahte ürünlerde olmadığını belirterek, insanların detarjan alırken bu ayrıntıya dikkat etmeleri uyarısında bulundu.