Büyükçekmece'de 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleştirildi

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü ve 36'ıncı Ata Gençlik Konseri düzenledi. Madrigal grubunun sahne aldığı konserde gençler doyasıya eğlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104'üncü yıldönümü Büyükçekmece'de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Saat 18.00'de Albatros Sahili'nde başlayan gençlik yürüyüşünün ardından kent meydanında düzenlenen Madrigal grubunun konseriyle devam etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla genci, yaşlısı birçok insan İzmir Marşı'yla yürüdü. Konser öncesi ise dans gösterisi yapıldı, belediye bünyesinde ki başarılı sporculara ödülleri verildi. Ardından sahne alan Madrigal grubunun şarkılarına alandaki onlarca genç hep bir ağızdan eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarla ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "19 Mayıs 1919 canım vatanımın kurtuluşu için emin adımlarla yürüyüşe başladığımız gündür. Mustafa Kemal, rütbeleri sökülmüş, kendisini Anadolu'ya atıyor 30 Ağustos'ta yurdu düşmandan temizliyor. Milletimize en uygun yönetim şekli cumhuriyettir. Bu bütün mazlum devletlerin rehberidir. İnanılmaz heyecanlıyım, ülkemiz eninde sonunda tekrar çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için cumhuriyetin tüm kazanımlarını geri alarak gemimizi batıya doğru yüzdüreceğiz. Ortadoğu bataklığından kurtulacağız. 19 Mayıs hepimize kutlu olsunö dedi.