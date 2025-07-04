Büyükçekmece'de 15 Yaşındaki Sürücü Yayaya Çarptı: 1 Ölü
Büyükçekmece'de 15 yaşındaki B.S'nin kullandığı cip, yol kenarında yürüyen İbrahim E'ye çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak İbrahim E, hastanede hayatını kaybetti. B.S. gözaltına alındı.
Büyükçekmece'de 15 yaşındaki sürücünün ciple çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Dr. Hasan Akgün Caddesi'nde, B.S'nin (15) kullandığı cip, yol kenarında yürüyen İbrahim E'ye (44) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İbrahim E, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
B.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel