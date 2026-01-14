Büyükçekmece Belediyesi'nde İnşaat Sahiplerini Taşınmaz Vermeye Zorlayan Şüpheli Tutuklandı

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ruhsat ve izinler karşılığında inşaat sahiplerini taşınmaz vermeye zorladıkları iddia edilen belediye görevlileriyle birlikte hareket ettiği belirlenen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, bazı belediye görevlilerinin ruhsat ve izinler karşılığında inşaat sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, üçüncü kişiler üzerinden devir alınan taşınmazların farklı kişilere satıldığının tespit edilmesi üzerine, belediye görevlileri ile birlikte hareket ettiği belirlenen 1 şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'İrtikap' suçundan tutuklandı.