Büyükçekmece Belediyesi'nde İnşaat Sahiplerini Taşınmaz Vermeye Zorlayan Şüpheli Tutuklandı

Büyükçekmece Belediyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında, inşaat sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı iddia edilen belediye görevlileriyle hareket ettiği tespit edilen bir şüpheli tutuklandı. Soruşturma, belediye başkanının da dahil olduğu çeşitli yolsuzluk iddialarını içeriyor.

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ruhsat ve izinler karşılığında inşaat sahiplerini taşınmaz vermeye zorladıkları iddia edilen belediye görevlileriyle birlikte hareket ettiği belirlenen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, bazı belediye görevlilerinin ruhsat ve izinler karşılığında inşaat sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, üçüncü kişiler üzerinden devir alınan taşınmazların farklı kişilere satıldığının tespit edilmesi üzerine, belediye görevlileri ile birlikte hareket ettiği belirlenen 1 şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'İrtikap' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
